Energia: Girotto (M5S), per Arera – Gse vogliamo cambio rotta

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Arera è una delle caselle da sistemare velocemente come il Gse. Vogliamo mettere persone competenti che diano una variazione di rotta, soprattutto per Arera che negli ultimi 5 anni ha dato indirizzo politico, cosa che avrebbe dovuto fare Parlamento. Il vecchio Parlamento non è riuscito a stare dietro alla tecnologia e ha lasciato ad Arera la politica industriale". A dirlo al 'Quotidiano Energia' il senatore del Movimento 5 Stelle, Gianni Girotto, intervenendo oggi al convegno di Anev per la Giornata Mondiale del Vento Anche per il Gse, spiega a margine, "ci sono problematiche da risolvere che necessitano di un cambio di management". Parlando dal palco il rappresentante M5S è tornato a ribadire che il decreto Fer è una prioprità per il nuovo Governo e che la Sen è troppo timida per il settore.