Energia: Comune Palermo e Enea insieme per laboratorio nazionale efficienza (2)

(AdnKronos) - "Grazie a Enea per aver scelto Palermo. Grazie a KidzDream per aver scelto Palermo. Grazie a Palermo per dare spazio alla possibilità di sognare dei nostri bambini e ragazzi - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando - Questo accordo è il frutto di sensibilità e competenze diverse che si sono incontrate su un punto: cultura è accoglienza, cultura è capacità di unire rispetto per la storia e le culture con capacità di innovare e guardare lontano. Creare in Sicilia, e a Palermo, una 'Casa del sogno, dell'ascolto e dell'energia' è, ancor di più in questi giorni, un importante segnale rivolto dalla Sicilia e da Palermo a tutta Italia e a tutta l'Europa". "L'intento - sottolinea il direttore del dipartimento Unità efficienza energetica di Enea Roberto Moneta - è quello di sperimentare nella comunicazione sul tema dell'energia e dell'efficienza, all'interno di questo laboratorio, nuove forme di coinvolgimento di famiglie, studenti e cittadini su un percorso culturale inclusivo a livello domestico, scolastico e sociale. Un progetto, quello di 'Sicilia in Classe A', la cui sperimentazione parte dal lavoro di ricerca sui sogni che l'associazione Dinamolab, col progetto KidzDream, sta conducendo in diverse nazioni del mondo e dall'idea che dall'ascolto dell'energia corporea si approdi alla consapevolezza di come rispettare e utilizzare al meglio l'energia in casa, a scuola e nei luoghi di lavoro".