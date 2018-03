Energia: borsa elettrica, a febbraio prezzi in rialzo a 57 euro/mwh +2,6%

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Prezzo dell'elettricità in crescita alla borsa elettrica. A febbraio il pun si attesta a 57,00 ?/MWh, tornando a registrare un lieve rialzo rispetto all'anno precedente. Nettamente più decisa la ripresa su base mensile, realizzatasi, in particolare, nell'ultima parte del mese, quando le quotazioni del gas, combustibile di riferimento del parco termoelettrico nazionale, sono andate progressivamente crescendo sotto la sferzata dell'ondata di gelo che ha investito l'Europa. Lo rende noto il Gme ella newsletter pubblicata oggi. Sul lato volumi, la forte crescita registrata su base annua dagli acquisti nazionali traina l'incremento, il primo da settembre, delle quantità scambiate nel MGP (24,0 TWh, +3,6%), risultando soddisfatta dalle vendite estere (importazioni), salite ai massimi degli ultimi due anni (oltre 7.100 MWh). A febbraio il prezzo medio di acquisto di 57,00 ?/MWh mostra un livello poco più alto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+1,46 ?/MWh, +2,6%), ma superiore a quello di gennaio (+8,00 ?/MWh, +16,3%). In un mese caratterizzato da una domanda nazionale molto elevata, sul livello più alto dell'ultimo anno e mezzo (escluso luglio 2017) e ai massimi degli ultimi cinque anni per febbraio, la crescita del PUN rispetto al mese precedente si accentua in particolare sul finire del mese, quando, in corrispondenza di una brusca discesa delle temperature su tutto il continente, si assiste ad un repentino rialzo delle quotazioni del gas .