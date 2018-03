Energia: borsa elettrica, a febbraio prezzi in rialzo a 57 euro/mwh +2,6% (2)

(AdnKronos) - Su base annuale, invece, l'impulso rialzista prodotto dai maggiori acquisti e dai più elevati costi del gas appare parzialmente mitigato dal netto incremento di energia a prezzi più competitivi importata, in particolare dalla frontiera Svizzera, e venduta in ambito nazionale, soprattutto da impianti idrici ed eolici. In termini di fonti, anche a febbraio la contrazione delle vendite nazionali appare assorbita esclusivamente dagli impianti a fonte tradizionale (-4,2%), tra cui solo quelli a gas si mantengono stabili sui livelli di un anno fa. Ancora in crescita, invece, gli impianti a fonte rinnovabile (+8,0%), trainati anche questo mese da una maggiore idraulicità (+14,1%), in particolare al Nord, e ventosità (+16,4%) al Sud ed in Sicilia. Ne consegue che la quota delle vendite a fonte rinnovabile sale al 30,6%, guadagnando oltre 2 punti percentuali su base annuale. Il market coupling alloca in import sulla frontiera settentrionale, mediamente ogni ora, una capacità pressoché invariata rispetto al 2017 (3.503 MWh, +35 MWh), mentre più che dimezzata appare la capacità in export (319 MWh, -735 MWh), dinamica quest'ultima che ha riguardato in particolare il confine sloveno con l'azzeramento delle esportazioni.