Energia: Bonatti costruisce gasdotto Coastal Gaslink in Canada

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Bonatti, attraverso la controllata canadese Pacific Atlantic Pipeline Construction, ha ricevuto da TransCanada la conferma ad eseguire i lavori di costruzione del gasdotto "Coastal GasLink". Il via libera al progetto giunge in seguito alla decisione dei soci della joint venture Lng Canada di procedere con la realizzazione dell'impianto di liquefazione gas previsto presso Kitimat, sulla costa pacifica della British Columbia. Bonatti, si legge in una nota, è stata selezionata per la costruzione ed il collaudo di due degli otto lotti dell'intero gasdotto (48 pollici, 670 km complessivi), per un valore previsto di oltre mezzo miliardo di dollari canadesi. Bonatti, attraverso Pacific Atlantic Pipeline Construction, avrà diretta responsabilità dell'assunzione di oltre 700 persone (con precedenza per le popolazioni autoctone della British Columbia) e del coinvolgimento di fornitori locali per la realizzazione del progetto. Una volta completato, il gasdotto Coastal GasLink diventerà una componente fondamentale del sistema infrastrutturale del paese nordamericano e permetterà l'esportazione del gas canadese verso il mercato globale.