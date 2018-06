Energia: al via roadshow Elettricità futura

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - E' partita da Pescara la prima tappa del roadshow ?Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico - Incontri con il territorio? organizzato da Elettricità Futura. Un'occasione di confronto tra istituzioni e aziende del settore elettrico con un particolare focus sullo sviluppo delle rinnovabili e le opportunità di finanziamento. Questa prima tappa, organizzata in collaborazione con Confindustria Chieti e Pescara, "ha dimostrato quanto gli operatori del settore elettrico e le tecnologie siano pronte per la transizione energetica", sottolinea Luigi Napoli, direttore generale Elettricità Futura. "Quello che chiediamo alle istituzioni è proprio una visione di sistema, in cui gli strumenti siano coerenti con gli obiettivi", aggiunge. Ad aprire il convegno Gennaro Zecca, Presidente Confindustria Chieti Pescara: "Efficienza energetica e sviluppo delle rinnovabili sono le due roadmap da seguire grazie a una rete intelligente e un sistema burocratico e amministrativo che permetta la rapida realizzazione di investimenti a basso impatto ambientale". Pietro Pacchione, membro organi direttivi Elettricità Futura, ha sottolinea l'importanza della sinergia per un'associazione come Elettricità Futura: "L'Italia ha fatto tanto, è stato uno dei primi Paesi a sviluppare eolico e solare. E' cambiato il paradigma, ora è fondamentale cogliere le nuove opportunità".