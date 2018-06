Energia: al via roadshow Elettricità futura (3)

(AdnKronos) - Nell'ottica del rafforzamento tra territorio ed Elettricità Futura, verrà avviato uno sportello aperto che, nel territorio abruzzese, sarà coordinato da Massimo Cavaliere, il quale è intervenuto con una relazione sul tema del fotovoltaico e della generazione distribuita. ?La generazione distribuita - sottolinea - può essere un punto di forza per l'Abruzzo, il cui asset è costituito per la maggior parte da piccole e medie imprese. Una sezione è stata dedicata al tema del finanziamento: "La finanza ? rileva Diego Percopo, Associato Elettricità Futura - sta dimostrando un forte interesse per gli investimenti destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Per incoraggiare questa tendenza il settore ha però bisogno di un quadro normativo certo e di operatori che possano implementare una gestione industriale del proprio parco impianti". Una mattinata intensa, arricchita da altri focus anche su fotovoltaico e idroelettrico, grazie all'intervento di Flavio Andreoli Bonazzi e Mauro Moroni, e sull'internazionalizzazione, tema sviluppato da Andrea Zaghi, Direttore Area Affari e Servizi Associativi Elettricità Futura.