Enel: Vicenza, al via il ‘Piano resilienza’ per l’Altopiano di Asiago (3)

(AdnKronos) - Le nuove apparecchiature permetteranno, in occasione di eventuali disservizi, di isolare da remoto la porzione di rete interessata dal guasto: la fornitura potrà così essere ripristinata in tempi brevissimi, nella maggior parte dei casi in pochi secondi, a tutti i clienti non direttamente alimentati dal guasto. I lavori, cominciati da alcuni giorni proprio da Asiago progressivamente coinvolgeranno anche i restanti comuni dell'Altopiano. Complessivamente le attività richiederanno 12 mesi di attività. Contestualmente al piano Resilienza, E-Distribuzione porterà a termine il cantiere dedicato alla nuova Cabina Primaria di Conco che entrerà in servizio entro la fine del 2018. L'impianto, connesso alla rete di trasmissione nazionale rappresenterà la seconda alimentazione alla rete di distribuzione dell'area migliorando notevolmente l'affidabilità dell'alimentazione elettrica dell'intero Altopiano di Asiago.