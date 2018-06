Enel: Starace confermato in Consiglio global compact Nazioni unite (2)

(AdnKronos) - Principale iniziativa per la sostenibilità aziendale al livello mondiale, UN Global Compact aiuta le imprese ad allineare le loro strategie e attività ai suoi dieci principi in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e anti-corruzione, promuovendo la consapevolezza e l'azione imprenditoriale a sostegno dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per Sviluppo sostenibile e suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg). Il Consiglio di Amministrazione è il principale organo di governo dell'UN Global Compact, offre consulenza al Segretario generale e contribuisce a definire l'indirizzo del Global Compact, approvando politiche e strategie e monitorandone l'attuazione. Enel è membro del Global Compact dal 2004 e, dal 2011, figura fra le imprese incluse nel Global Compact LEAD, che unisce i principali leader mondiali del settore privato in materia di sostenibilità. La sostenibilità è la pietra angolare dell'attività di Enel. Il piano strategico 2018-2020 del Gruppo, prevede l'implementazione per tutti i 17 SDG del modello di business sostenibile di Enel lungo tutta la catena del valore.