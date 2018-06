Enel: premiata ai ‘Welfare awards’ in categoria under 30

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Enel al top nel welfare aziendale. Il Gruppo elettrico si è aggiudicato il Premio 'Welfare Awards', il riconoscimento assegnato alle aziende più virtuose nel campo del benessere organizzativo e che meglio riescono ad aumentare il potere d'acquisto dei propri collaboratori. In particolare, la società elettrica ha conquistato il primo posto nella sezione 'Miglior partecipazione under 30', sezione Big Corporate, in virtù di una percentuale di consumo vicina al 100% dei benefit del welfare aziendale da parte dei dipendenti sotto tale soglia di età. A ritirare per Enel la ?stella di riconoscimento' del Premio, nel corso della cerimonia tenutasi ieri sera a Milano, è stata Lea Tarchioni, Responsabile Italia delle Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo. "Siamo molto orgogliosi di questo premio che riconosce il nostro impegno nel realizzare un sistema di welfare concepito attorno alla persona e alle sue esigenze", sottolinea Francesca Di Carlo, Direttore Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Enel. "Ci fa particolarmente piacere - aggiunge - che venga sottolineata la massiccia risposta da parte dei colleghi più giovani a un'iniziativa che porta vantaggi per tutti: grazie ai benefit offerti, il lavoratore incrementa la sua capacità di spesa, mentre l'azienda investe nel coinvolgimento e nella motivazione dei dipendenti. Un'operazione win win in linea con la nostra visione Open Power che vuole permeare tutti gli aspetti della vita aziendale, con lo scopo di aumentare il benessere delle persone che lavorano in Enel".