Enel: premiata ai ‘Welfare awards’ in categoria under 30 (2)

(AdnKronos) - "La collaborazione pluriennale tra EW e Enel nasce con la realizzazione di progetti di mobilità sostenibile e di people care per poi evolversi nel 2017 con l'introduzione dei Flexible Benefits, un passo in avanti significativo che, come il premio testimonia, ha già riscontrato un grande successo da parte della popolazione aziendale", sottolinea Nelly Bonfiglio, Direttore Commerciale di Easy Welfare. "Siamo molto orgogliosi di questo piano che, anno dopo anno è stato caratterizzato da una crescita continua e si è contraddistinto per l'innovazione, la grande varietà di servizi disponibili e l'attenzione verso i dipendenti, anche i più giovani", rileva. L'evento, alla sua seconda edizione, è stato ideato da Easy Welfare con l'obiettivo di premiare le aziende che con costanza e dedizione sono riuscite a rendere sempre più gradevole l'ambiente di lavoro rispondendo alle esigenze dei propri dipendenti attraverso best practice di welfare aziendale. Le categorie d'eccellenza, individuate in base a criteri quantitativi, sono: Miglior piano CNNL ? ontop ?PDR, Miglior partecipazione under 30, Miglior conversione del PDR in Welfare, Miglior incentivazione alla conversione e Maggior benefit consumato. Per partecipare al concorso le aziende hanno attivato un piano di sviluppo di servizi di sostegno ai dipendenti attraverso la piattaforma di Easy Welfare.