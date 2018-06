Emitates: lancia nuovo volo da Dubai ad Auckland via Bali

Roma, 19 GIU. (AdnKronos) - Emirates ha lanciato un nuovo servizio giornaliero da Dubai ad Auckland via Bali, rispecchiando un maggiore interesse verso l'attraente destinazione indonesiana e migliorando il collegamento con la Nuova Zelanda. Il nuovo servizio offre ai viaggiatori di tutto il mondo un totale di tre servizi giornalieri per la Nuova Zelanda, completando il servizio giornaliero A380, senza scalo, tra Dubai e Auckland e l'attuale servizio A380 giornaliero tra Dubai e Christchurch via Sydney. I viaggiatori potranno ora scegliere tra tre servizi giornalieri, in estate, tra Dubai e Bali, in quanto il nuovo volo si aggiunge ai due servizi giornalieri esistenti di Emirates, attualmente operati da un Boeing 777-300ER, configurato in due classi. Il nuovo volo Emirates Dubai-Bali-Auckland offre l'unico servizio giornaliero, continuo per tutto l'anno, tra Auckland e Bali, offrendo ai passeggeri l'opportunità di visitare, e/o fare scalo, in una delle isole più famose dell'Indonesia. La compagnia aerea opera un 777-300ER sulla rotta, che offre otto suite in First Class, 42 posti in Business Class e 304 posti in Economy Class, oltre a 20 tonnellate di capacità cargo in stiva. Il nuovo servizio sarà, inoltre, il primo volo Emirates verso Bali a offrire ai passeggeri le nuove suite di First Class della compagnia. Tim Clark, presidente della compagnia aerea Emirates, ha dichiarato: "Siamo molto lieti di vedere il grande interesse che questa nuova rotta ha suscitato da quando è stata annunciata a metà febbraio, come si evince dalle forti prenotazioni da Auckland a Bali e oltre, nonché dalla nostra rete globale. Mercati come il Regno Unito, l'Europa e il Medio Oriente hanno tutti risposto con interesse alla nuova opzione offerta da noi per aprire questa rotta. Agli occhi dei nostri clienti, Bali e Auckland sono entrambe destinazioni desiderabili".