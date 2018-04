Ema: Palmeri, Consiglio Lombardia si esprima a sostegno petizione Comune Milano

Milano, 23 apr. (AdnKronos) - "Prima di mercoledì 16 maggio, giorno in cui andrà in discussione la petizione del Comune di Milano è opportuno che anche il Consiglio regionale di esprima a sostegno del documento presentato dal Comune di Milano" per l'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco. Lo ha detto Manfredi Palmeri, consigliere regionale e capogruppo di Energie per l'Italia in Regione Lombardia. Dopo l'insediamento dell'assemblea regionale della Lombardia "occorre dare continuità per presentarci tutti uniti davanti all'Europa, chiedendo tutte le opportune verifiche alla situazione creatasi in Olanda, nonché alla sua evoluzione". Per Palmeri "la petizione online promossa dalla Sinistra sostenitrice del governo uscente era uno strumento politicamente molto debole agli occhi delle istituzioni europee: la Regione ha adesso il dovere di tentare, pur in una situazione compromessa, tutto ciò che le è possibile per provare a raggiungere questo obiettivo così importante per il nostro territorio e per l'Italia tutta, di cui la Lombardia può essere ancora una volta motore qualificato".