Elezioni: tensioni Leu, Civati ‘se liste così, valuteremo che fare’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Eppure dai territori continuano a levarsi proteste che riempiono la pagine dei giornali locali. Il caso Abruzzo è tra i primi che sono stati segnalati con l'esclusione dei 'locali' come l'abruzzese Gianni Melilla per far posto alla calabrese Celeste Costantino (Si) e Danilo Leva molisano di Mdp. C'è il caso Nico Stumpo, capolista alla Camera sia nel Sud che nel Nord della Calabria. "Lì si viene eletti col 6 e dai sondaggi siamo lì lì sia al Nord che al Sud Calabria, quindi per non sbagliare...", riferisce un deputato di Leu. E poi la Sardegna dove arriverebbe l'emiliano Claudio Grassi con l'esclusione del deputato sardo Michele Piras. E poi c'è malumore per Guglielmo Epifani capolista in Sicilia. "Ma di cosa stiamo parlando? -dicono dal tavolo di via Zanardelli, dove si stanno ultimando le liste- ma è sempre stato così. Quante volte si viene candidati in una regione diversa dalla propria? E poi quanto sposterebbero eventuali addii sul territorio: lo 0,2, lo 0,3? E andiamo...". Si difende anche la richiesta di Pietro Grasso di candidare, in posizione sicura, il suo portavoce Alessio Pasquini: "Se chiede una persona di sua fiducia, non possiamo dirgli di no".