Elezioni: stretta finale candidati Leu, liste in chiusura (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda i big: Massimo D'Alema è al Senato in Salento, Pier Luigi Bersani nel proporzionale Camera in Emilia e in Veneto, Vasco Errani a Bologna nell'uninominale e capolista proporzionale in Senato in Emilia. Ed ancora Sergio Cofferati in Liguria, Gugliemo Epifani in Campania ma non è ancora del tutto certo. Tra gli uscenti riconfermati Federico Fornaro, Giorgio Airaudo e Nerina Dindirindin in Piemonte, Giovanna Paglia e Cecilia Guerra in Emilia, sarà capolista in Veneto al Senato Davide Zoggia, Arturo Scotto sarà a Napoli, Paolo Fontanelli al Senato in Toscana, Stefano Fassina a Roma e Alfredo D'Attore nel Lazio. Tra i nuovi Rossella Muroni, ex-presidente Legambiente, che sebbene toscana potrebbe essere dirottata in Puglia, la 'pasionaria' del No al referendum Anna Falcone. Anche la ex-direttrice di Youdem Chiara Geloni potrebber avere un posto: uninonimale a Carrara.