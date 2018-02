Roma, 3 feb. (AdnKronos) - La candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano e non in Toscana "non è un segno di preoccupazione. La scelta dei candidati è frutto di un discorso complessivo nelle liste di un partito di caratura nazionale come il Pd". Ad affermarlo, nel corso dell'intervista di Maria Latella, a Sky Tg24, è il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, candidato del Pd a Siena.