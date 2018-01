Elezioni: missioni, nomine Consob e banche, Camere ancora al lavoro/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - L'articolo 61 secondo comma della Costituzione prevede infatti che "finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti". Una norma che ha trovato attuazione attraverso una prassi consolidatasi nei decenni, in base alla quale il Parlamento in regime di scioglimento si limita a compiere gli atti ritenuti doverosi ed urgenti, mentre sono escluse le attività tipicamente riconducibili all'indirizzo politico. Deputati e senatori potranno quindi riunirsi per esaminare i decreti legge (peraltro l'articolo 77 della Costituzione prevede esplicitamente che le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni); i disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti legge non convertiti; i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari; i progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione; gli altri progetti di legge per i quali, in sede di Conferenza di Capigruppo, si registri il consenso unanime dei Gruppi. Dovrebbe quindi rientrare nella casistica anche la discussione e autorizzazione, con appositi atti di indirizzo e deliberazioni, delle missioni internazionali contenute nella decisione presa dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre scorso.