Elezioni: Errani a Bologna e Speranza a Roma, Leu stringe su liste/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Nicola Fratoianni dovrebbe essere candidato nell'uninominale a Pisa mentre per il proporzionale non è escluso sia capolista in Piemonte. Per quanto riguarda i parlamentari uscenti sarebbero confermati Federico Fornaro, Giorgio Airaudo e Nerina Dindirindin in Piemonte, nel Lazio Stefano Fassina, Alfredo D'Attore e Roberta Agostini, Cecilia Guerra a Modena, Arturo Scotto in Campania, Davide Zoggia in Veneto, Danilo Leva in Molise. Nico Stumpo sarà capolista in Calabria ma è notizia delle ultime ore che ci sarebbero forti malumori in Leu locale perchè il deputato di Mdp (e plenipotenziario sulle liste) potrebbe correre capolista sia nel listino del Sud della regione che quello del Nord. Molta tensione poi sul nome di Anna Falcone, 'pasionaria' del No al referendum che potrebbe correre in Calabria, a Cosenza. Per quanto riguarda i nomi nuovi sarà in lista in Puglia la direttrice di orchestra (e moglie di Piero Pelù) Gianna Fratta. In Puglia si presentano anche il presidente dell'associazione 'La notte della taranta', Massimo Manera, oltre a Maria Laterza e Michele Laforgia. Quest'ultimo, figlio di Pietro già sindaco di Bari nel 1993, sarà capolista alla Camera. Dovrebbe correre in Toscana Rossella Muroni, ex-presidente di Legambiente e coordinatrice della campagna elettorale. Il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, correrà in Sicilia. In Toscana ci sarà Antonio Natali, ex direttore degli Uffizi. L'ex-portavoce di Bersani, Stefano Di Traglia, sarà in pista, non per le politiche ma alle regionali del Lazio con Nicola Zingaretti.