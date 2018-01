Elezioni: Cesa, bene incontro con Mastella

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - ?L'incontro di oggi con Clemente Mastella ci dà una sicurezza in più: l'Udeur aderirà a Noi per l'Italia. Ottima notizia, che pone basi eccellenti per la ricostituzione di una vera area cattolica, popolare e liberale nella politica italiana, e che possa far valere le idee proprie e di chi rappresenta nelle massime sedi del nostro ordinamento". Lo dichiara Lorenzo Cesa di Udc-Noi con l'Italia. "Con Mastella si è già provveduto a stendere e confermare le linee guida che predispongono a questo avvicinamento, il quale promette di riportare nel nostro dibattito politico valori condivisi, oggi più che mai necessari, al livello che essi meritano. Rimango ottimista e fiducioso per la direzione che sta prendendo la nostra aggregazione?, conclude.