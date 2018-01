Elezioni: Campanella, non mi candido con LeU (2)

(AdnKronos) - A non convincere il senatore è il modo in cui sono state scelte le candidature. "In questi giorni la base in Sicilia, ma anche in Sardegna, in Abruzzo, in Calabria, in Lombardia, ha criticato il criterio che ha regolato le candidature: è parso che si sia determinato un elenco di persone da eleggere a ogni costo e poi in quella direzione ci si sia mossi come carri armati, senza ascolto verso chi si appresta a vivere la campagna elettorale dalla posizione 'di base', nei territori". E conclude: "Ha ragione Bersani: abbiamo una mucca nel corridoio e non la vediamo. Non la vediamo perché stiamo litigando in cucina, a porte chiuse per non farci sentire dai vicini".