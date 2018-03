Editoria: Radiocor sciopera lunedì, chiede stop a newco

Milano, 16 mar. (AdnKronos) - L'assemblea di redazione di Radiocor Plus, l'agenzia di stampa del Sole 24 Ore, "accoglie con sconcerto l'improvviso dietrofront dell'azienda che, dopo aver sostenuto per mesi che l'orizzonte strategico per l'agenzia sarebbe stata una sempre maggiore integrazione nel Sole 24 Ore, ha annunciato la costituzione di una newco chiamata Newswire Srl, in cui sta valutando di conferire il ramo d'azienda Radiocor o parte di esso". E' quanto si sottolinea in una nota dell'assemblea dell'agenzia di stampa. "Quel che è più grave è che l'annuncio non è stato accompagnato dalla presentazione di alcun progetto editoriale né strategico-industriale, escludendo inoltre che al momento siano in corso trattative con potenziali partner. L'assemblea, che resta aperta fino al termine del servizio odierno, ha pertanto affidato all'unanimità al Cdr un pacchetto di tre giorni di sciopero: la prima giornata di astensione dal lavoro è stata indetta lunedì 19 marzo". Il Comitato di redazione chiede all'azienda di "sospendere il processo di societarizzazione di Radiocor, che a nostro avviso potrà essere ripreso soltanto in presenza di un concreto progetto editoriale e industriale, alla luce del quale poter valutare l'intera operazione e le ricadute sulla redazione". In ogni caso il Cdr, "consapevole anche dell'attuale contesto di mercato, non si oppone pregiudizialmente a eventuali percorsi di sviluppo che possano rafforzare l'agenzia, ma ritiene che la presentazione di queste prospettive debba avvenire a monte dell'intero eventuale processo di societarizzazione". Il Cdr, su mandato dell'assemblea, "chiederà infine di essere affiancato dalla Fnsi per la valutazione delle future proposte aziendali".