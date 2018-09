Easyjet: con Vogue sfilata tra le nuvole per lancio estate 2019

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Una sfilata tra le nuvole, a 10 mila metri, per lanciare l'estate 2019. E' The Air Catwalk, organizzata da Easyjet in collaborazione con Vogue Italia su un Airbus A320 in volo da Milano Malpensa a Londra Gatwick. La cabina si è trasformata in una vera e propria passerella dove modelle e modelli hanno sfilato per celebrare il lancio dei nuovi voli per la primavera e l'estate 2019. I passeggeri sono stati, dunque, testimoni di un evento unico, durante il quale hanno scoperto in anteprima due collezioni prêt-à-porter: i voli easyJet e quelle dei tre designer emergenti italiani che hanno selezionato alcuni outfit ad hoc per la Generation easyJet. Intanto, annuncia la compagnia low cost britannica, da oggi può iniziare a programmare le prossime vacanze estive garantendosi le migliori tariffe e una maggiore disponibilità di posti. Prenotando con largo anticipo, infatti, sarà possibile assicurarsi i prezzi più bassi per le destinazioni più gettonate come le isole della Grecia e dalla Spagna, insieme a tutte le mete estive italiane ed europee. Insieme all'estate sono in vendita anche i voli per la primavera: da oggi è infatti possibile prenotare tutti i ponti primaverili del 2019. easyJet In Italia vola da 19 aeroporti verso oltre 240 destinazioni, con 20 milioni di posti nell'anno fiscale 2018. La compagnia opera in Italia con un totale di 58 aeromobili, di cui 34 basati tra Milano Malpensa, Venezia e Napoli. Il legame tra easyJet e il mondo della moda è molto forte: il personale di bordo viene coinvolto nel processo di creazione delle uniformi, partecipando alle prove e condividendo feedback per rispecchiare il look & feel della Generation easyJet.