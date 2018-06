Droni: protocollo intesa tra Enac e Comune Torino

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) e la Città di Torino hanno firmato ieri un Protocollo d'Intesa relativo allo sviluppo del settore degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, i cosiddetti droni, nel campo dell'innovazione dei servizi e come nuove opportunità di lavoro. Il Protocollo d'Intesa è stato firmato da Daniele G. Carrabba, Direttore Centrale Regolazione Aerea dell'Enac e da Paola Pisano, Assessora Smart City, Innovazione, Servizi Demografici, ICT del Comune di Torino. Obiettivo prioritario dell'accordo, che avrà la durata di tre anni, si legge in una nota, è quello di lavorare sinergicamente per promuovere e sostenere lo svolgimento di attività di sperimentazione su tecnologie impiegate per il volo dei droni, contribuendo a favorire, in questo modo, la ricerca nel campo dei velivoli a pilotaggio remoto e lo sviluppo di un settore, come quello dell'aerospazio, strategico per il sistema economico del territorio torinese. L'Amministrazione comunale del capoluogo piemontese intende incoraggiare le richieste di sperimentazioni innovative provenienti da industria, centri di ricerca e atenei, anche attraverso il suo progetto 'Torino City Lab'. L'impegno dell'Enac, invece, è quello di facilitare le iniziative volte ad operare con droni in modo convenzionale e non convenzionale, ad esempio per la sperimentazione Bvlos (Beyond Visual Line of Sight), cioè oltre la portata visiva del pilota a terra consentendo di ottenere profili di missione del drone molto più estesi, e di facilitare le procedure relative alle richieste di utilizzo dello spazio aereo.