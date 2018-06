Droni: protocollo intesa tra Enac e Comune Torino (2)

(AdnKronos) - L'accordo prevede, inoltre, che l'Enac favorisca le esigenze del Comune di Torino di monitoraggio del territorio agevolando l'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, anche mediante l'identificazione concordata di specifiche aree definite ad hoc come idonee a sperimentazioni da parte di aziende impegnate nell'evoluzione di tale tecnologia per gli usi urbani. Si tratta del primo accordo firmato dall'Enac con un'altra Amministrazione pubblica finalizzato a implementare le attività con i droni su uno specifico territorio. Il settore dei mezzi a pilotaggio remoto, commenta il direttore generale dell'Enac, Alessio Quaranta, "sta crescendo in maniera esponenziale e sta cambiando l'approccio a una serie di professioni, consentendo all'occhio di arrivare, senza rischi per l'uomo, in ambiti una volta considerati a rischio, sempre nel rispetto della sicurezza". Con il Comune di Torino, aggiunge, "abbiamo trovato un percorso di interesse comune che ci permette di autorizzare operazioni specializzate in ambiti concordati al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo e progresso di un settore in continua evoluzione". L'intesa sottoscritta con Enac, sottolinea l'Assessora Paola Pisano, "ci permette di lavorare insieme per semplificare le procedure relative alle autorizzazioni necessarie al volo dei droni e, altro elemento importante, ci consente individuare specifiche aree nel territorio urbano da destinare alle attività di sperimentazione dei velivoli a pilotaggio remoto. Si tratta di una collaborazione ? aggiunge Pisano - rilevante anche per gli effetti positivi che potrà avere sulla crescita di un settore che, nell'ambito dell'aerospazio, può oggi essere sicuramente considerato strategico per lo sviluppo industriale ed economico di Torino e del Piemonte".