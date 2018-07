Dl dignità: Meloni, spero che Lega ci metta mano pesantemente

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Sul decreto legge dignità, "per rispetto ai cittadini che hanno votato centrodestra e che erano maggioritari e che sicuramente non sono d'accordo con questa impostazione, credo che la Lega dovrebbe metterci le mani pesantemente". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della trasmissione '24 mattina' su Radio 24. "I temi economici -spiega- sono l'ossatura della politica che fa un governo, se un governo viene meno sui temi economici e non mantiene gli impegni presi con i cittadini, è problematico. Quindi confido che la Lega ci metta mano pesantemente e mi pare anche che fosse anche un segnale il fatto che Salvini, quando si è approvato il decreto, fosse al Palio di Siena, probabilmente era proprio per non doversi troppo esporre su una cosa che non condivideva o almeno è quello che io spero".