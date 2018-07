Dl dignità: Meloni, spero che Lega ci metta mano pesantemente (2)

(AdnKronos) - Entrando nel merito del provvedimento, "temo che non ci voglia l'Inps -sottolinea Meloni- per dirci che se tu rendi più rigidi i contratti di lavoro non avrai più lavoro, ma avrai meno lavoro. Questo principio lo contestavamo alla sinistra e non possiamo non contestarlo al governo grillo-leghista. Come centrodestra abbiamo sempre detto che la sfida era rendere più facile assumere e mettere nelle condizioni chi può farlo di assumere e quindi abbassare le tasse, migliorare la burocrazia, rendere la giustizia efficiente ed efficace. Questo è l'unico modo per creare lavoro, perchè il lavoro non si crea per editto". "Perchè invece di rendere più costoso il contratto a termine non abbiamo reso meno costoso il contratto a tempo indeterminato? Tra l'altro la mentalità di dire, per creare lavoro si deve bastonare il datore di lavoro è una roba che manco il Partito comunista degli anni Settanta ormai diceva più". "Noi -conclude la leader di Fdi- presenteremo una serie di emendamenti, dal tema dei voucher in poi, per favorire il lavoro e magari cercare di favorire, all'interno del lavoro, il lavoro stabile. La proposta storica di Fratelli d'Italia da questo punto di vista è più assumi meno paghi, aiutare chi assume molto in rapporto al suo fatturato".