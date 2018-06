Diritti tv: Sky, la Serie A anche per il triennio 2018-2021

Milano, 13 giu. (AdnKronos) - Il campionato di calcio di Serie A sarà su Sky anche per il triennio 2018/2021. Il gruppo televisivo annuncia di aver acquisito i diritti per la trasmissione in diretta esclusiva di 266 partite a stagione per le edizioni 2018/19, 2019/20 e 2020/21 del campionato di calcio italiano. Sky ribadisce "il suo rilevante impegno per la crescita e la valorizzazione del nostro calcio, con continue e innovative forme di collaborazione, e si conferma partner importante della Serie A". Per ogni giornata su Sky saranno trasmesse 7 partite su 10, il 70% dell'intero torneo. In diretta esclusiva due anticipi del sabato (ore 15 e ore 18), due match della domenica pomeriggio alle 15, quello delle 18, oltre al posticipo della domenica sera alle 20.30 e la novità del Monday Night lunedì alle 20.30. Le partite in esclusiva saranno quindi più del doppio rispetto alle precedenti stagioni e includeranno 16 dei 20 top match. La Serie A di Sky, si spiega dal gruppo, si potrà vedere attraverso diverse tecnologie di trasmissione: via satellite, sul digitale terrestre e via fibra. E grazie a Sky Q i match saranno anche in 4K Hdr. Inoltre le partite della Serie A di Sky saranno visibili anche in streaming su NOW TV e in mobilità su Sky Go. "Siamo fieri di poter continuare a garantire ai nostri clienti il meglio del calcio di Serie A -ha detto Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia- con un'offerta mai così esclusiva, un prodotto di qualità editoriale e di spettacolarità tecnologica. Da sempre puntiamo a valorizzare il racconto del calcio italiano, esaltando il bello di questo sport. Sky oggi è orgogliosa di poter offrire ai clienti il meglio del calcio in esclusiva, insieme alla migliore esperienza televisiva e alla totale libertà di scelta, anche grazie alla possibilità di vedere i contenuti attraverso molteplici piattaforme tecnologiche. E' così che ogni giorno confermiamo di essere la casa del grande sport, a fianco dei tanti appassionati che scelgono di viverlo su Sky".