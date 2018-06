Diritti Tv: per pacchetto principale Serie A 452mln euro a stagione

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - La Lega Calcio ha reso noti i pacchetti definitivi e i prezzi minimi di ciascun pacchetto dei diritti tv della Serie A relativi alle tre stagioni dal 2018 al 2021. E prevista un'offerta per prodotto. Il pacchetto principale (il 5) prevede 114 eventi per un prezzo minimo a stagione di 452mln di euro. Il pacchetto 6 riguarda 152 eventi con prezzo minimo di 408mln euro a stagione e il Pacchetto 7 indica 114 eventi a 240mln. Il Pacchetto principale prevede a stagione 3 gare: la gara delle 18 del sabato; la gara delle 15 della domenica (in contemporanea con altre gare); la gara delle 20.30 della domenica. Il Pacchetto 6 da 152 eventi per ciascuna stagione prevede 3 gare per giornata nelle seguenti finestre: la gara delle 15 del sabato; la gara delle 15 della domenica (in contemporanea con altre gare); la Gara delle 18 della domenica; la gara delle 20.30 del lunedì. Per quanto riguarda il pacchetto da 114 eventi per stagione, previste 3 gare per giornata nelle seguenti finestre: la gara delle 20.30 del sabato; la gara delle 12.30 della domenica; la Gara delle 1500 della domenica (in contemporanea con altre gare). (segue)