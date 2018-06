Diritti Tv: cdr Rai Sport e Usigrai, colpiti cittadini, urge ripensamento Lega

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - Con i costi dei diritti tv "in crescita a ritmi folli e fuori da ogni oggettiva motivazione economica, lo spezzatino del calendario e ora anche lo stop alle immagini del pomeriggio" la Lega Calcio "infligge un grave colpo allo sport della Rai Servizio Pubblico". Ormai "gli interessi economici dei club di calcio passano sopra a ogni interesse dei cittadini che hanno il diritto di godersi lo sport, anche sulla tv pubblica. Chiediamo alla Lega Calcio un urgente ripensamento". Così il Cdr di Rai Sport e il segretario Usigrai Vittorio di Trapani. Questo, sottolineano, "comporterebbe come conseguenza, ad esempio, la probabile chiusura di 90º minuto, trasmissione che dal 1970 racconta agli italiani il bello del calcio e fa sentire a caldo le voci dei protagonisti. Come può la Lega Calcio pensare di metterla a tacere? In questo modo a pagare non è solo la Rai: sono i cittadini e il Servizio Pubblico dei cittadini". Cosa altro deve accadere prima che si capisca che la questione dei diritti tv, rilevano, "non è un fatto privato di aziende private, ma ha a che fare anche con il diritto di cronaca? È indispensabile un intervento urgente delle istituzioni a tutela dell'interesse collettivo".