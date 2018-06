Difesa: Donazzan (Fi), da sempre d’accordo con reintroduzione della leva

Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - ?Sono da sempre favorevole alla reintroduzione della leva militare obbligatoria ed in più occasioni ho fatto mie le parole del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, da tempo impegnato su questo fronte. Non posso che accogliere favorevolmente le dichiarazioni del Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini che ieri, a ?titolo personale', si è dichiarato favorevole alla causa. Sono certa che tanti italiani, e più in particolare veneti, a ?titolo personale' condividano questa proposta: il tempo è maturo per lanciare insieme una poderosa raccolta firme a sostegno della reintroduzione del servizio di leva obbligatorio?, così l'Assessore veneto Elena Donazzan (Fi) sulle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini a margine del Consiglio dei Ministri di ieri. Il 7 febbraio scorso, da Palazzo delle Stelline a Milano, l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Nazionale Bersaglieri e l'Associazione Nazionale del Fante avevano rivolto un appello alla politica per ?il ripristino di un periodo di servizio obbligatorio dei giovani a favore della Patria, nelle modalità che la politica vorrà individuare': in quella sede, a ridosso delle elezioni politiche, Matteo Salvini aveva ribadito l'intenzione del suo partito di reintrodurre una naja di durata semestrale, su base regionale. Mancavano invece all'iniziativa i rappresentanti del Movimento 5 Stelle.