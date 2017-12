Dieselgate: Amag, rammarico per causa consumatori su risarcimenti

Roma, 29 dic. (AdnKronos/Ats) - Amag "prende atto con rammarico" della causa depositata oggi dalla Fondazione svizzerotedesca dei consumatori (SKS) nei suoi confronti, oltre che contro Volkswagen, nell'ambito del Dieselgate. L'importatore di veicoli VW, in una nota, sostiene che i prezzi delle auto diesel di occasione della marca Volkswagen sono uguali o migliori di quelli dei concorrenti e lo afferma tra gli altri lo specialista del settore Eurotax. Per Amag, non si può assolutamente parlare di perdita di valore. E la quota del 15% di danno economico è "completamente campata in aria". Secondo Eurotax, si può riscontrare una differenza massima del 2 o 3%: inoltre nel periodo in questione bisogna tener conto anche degli effetti dell'abolizione della soglia minima di cambio con l'euro da parte della Banca nazionale svizzera. Le richieste di Sks nei confronti di Amag presuppongono un raggiro, cosa che l'importatore respinge "con forza". Non è inoltre riscontrabile nessun evidente danno finanziario, a suo avviso, poiché la Fondazione svizzerotedesca dei consumatori non dispone di prove concrete a favore della sua tesi. Secondo Amag, "la Sks cerca di approfittarsi della sua notorietà e dell'influenza sui media per i propri scopi e si distanzia dai suoi obbiettivi". Amag è una azienda svizzera, legalmente indipendente da Volkswagen e che si occupa dell'importazione e della vendita di diverse marche di auto in Svizzera e nel Liechtenstein, sottolinea la nota. Attualmente in Svizzera oltre il 98% di tutti i modelli VW e più del 95% delle altre marche del gruppo con motore diesel EA189 sono stati equipaggiati con un software aggiornato. I clienti, che hanno adottato le modifiche proposte, "sono soddisfatti delle soluzioni tecniche e non hanno avanzato nessun reclamo", precisa Amag.