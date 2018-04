Design: Fermi, creatività giovani patrimonio per valorizzare imprese Lombardia

Milano, 17 apr. (AdnKronos) - ?Il design e l'arredo sono i motori dell'economia lombarda e di quella brianzola e comasca in particolare, e il Salone del Mobile rappresenta la vetrina migliore per le proposte più innovative del settore. E' bello pertanto che qui possa trovare spazio e visibilità anche l'inventiva e la creatività dei più giovani, per i quali iniziative come questa sono occasioni straordinarie per farsi conoscere. Alle nostre imprese il compito di valorizzarli e saper cogliere dai nostri centri di formazione professionale spunti e contributi per migliorare la propria produzione e renderla sempre più competitiva sui mercati internazionali?. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, che, al termine della cerimonia di apertura del Salone del Mobile in Fiera Milano, ha inaugurato, nei padiglioni 9-11, l'esposizione dei prodotti realizzati dagli allievi del quarto anno del corso di Tecnico del Legno promossa dalla Fondazione Enaip Lombardia di Cantù. ?Il modello della piccola e media impresa brianzola dei settori legno, arredo e design è oggi un modello vincente", ha aggiunto. "Lo dicono e lo confermano anche i dati delle locali Camere di Commercio, concordi nell'evidenziare soprattutto un aspetto: la piccola e media impresa che ha puntato su un prodotto di qualità e che ha investito su mercati e clienti di livello medio-alto, offrendo un prodotto magari esclusivo destinato a settori di nicchia, ma estremamente competitivo su scala internazionale, oggi produce profitti significativi e non teme la crisi?. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Brianza Design Formazione e coinvolge, oltre all'Enaip, anche la scuola professionale Cometa di Como, l'Ipsia di Lissone, l'Afol Terragni di Meda e il Centro Cnos-Fap dei Salesiani di Arese. Si tratta di 5 istituti di formazione professionale specializzati nel settore del legno, del design e dell'arredo, che per il quarto anno consecutivo sono presenti al Salone del Mobile con i migliori prodotti dei loro allievi.