Design: Fermi, creatività giovani patrimonio per valorizzare imprese Lombardia (2)

(AdnKronos) - ?Nell'ambito del tema delle architetture ?spiega la direttrice dell'Enaip di Cantù, Ilenia Brenna- quest'anno abbiamo scelto la libreria come soggetto di riferimento del nostro project work: i ragazzi delle cinque scuole, in accordo con i docenti, hanno così realizzato il disegno tecnico del soggetto proposto?. All'interno di ciascuna scuola, una apposita commissione di valutazione ha scelto i tre lavori migliori, che sono esposti negli spazi del Salone del Mobile: il disegno tecnico migliore di ciascun istituto è stato anche oggetto di realizzazione pratica ed è stato allestito all'interno dei padiglioni messi a disposizione da Federlegno. ?L'allestimento -sottolinea Brenna- è stato realizzato dalla Salice di Novedrate in collaborazione con numerose aziende del territorio brianzolo, a dimostrazione di una interazione tra scuola e azienda che sul nostro territorio funziona molto bene?. Promotore di questa collaborazione tra istituti formativi e imprese del territorio legate all'arredo e al design è stato Maurizio Riva, titolare dell'azienda Riva1920 Industria Mobili e ideatore del Museo del Legno. ?Le scuole di formazione di questo settore devono fare rete in modo sempre più forte -spiega- non solo in Lombardia, ma anche con gli altri distretti del legno come quello pesarese e quello veneto. E devono collegarsi e integrarsi sempre di più con il territorio e con le associazioni di categoria come Federlegno, così che i migliori allievi possano trovare più facilmente sbocchi professionali qualificanti?. Nelle attività di Enaip sono coinvolti 200 docenti a cui si aggiungono circa 500 i collaboratori esterni, laureati o professionisti con rilevante esperienza. Enaip Lombardia, in quest'anno formativo, ha attivato tirocini in circa 1500 aziende lombarde per oltre 2.300 allievi frequentanti. Le aziende coinvolte nelle esperienze di tirocinio sono prevalentemente di piccole dimensioni.