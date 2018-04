Design: CC-Tapis, Magis e Sanwa i tre vincitori del Salone Mobile award

Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Proclamati i vincitori della terza edizione del premio internazionale con il quale il Salone del Mobile.Milano vuole dare ulteriore rilievo alle eccellenze della 57esima edizione della manifestazione. Assegnato anche un Premio Speciale della Giuria e un Premio Speciale del Presidente. CC-Tapis, Magis e Sanwa sono i tre vincitori, a pari merito, del Salone del Mobile.Milano award, un premio dedicato a quanto di meglio il mondo dell'arredo e del design ha presentato in questa edizione della manifestazione. A Maurizio Riva di Riva 1920 è andato il Premio Speciale della Giuria composta da personalità di fama internazionale ? Chiara Alessi, critica, esperta di design; Stefano Boeri, architetto; Giovanni Gastel, fotografo; Angela Rui, curatrice di mostre; Deyan Sudjic, direttore del Design Museum di Londra ? che si è mossa in modo anonimo fra gli espositori per selezionare le candidature. Inoltre, il presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti, ha voluto conferire un premio speciale anche a Giuseppe Sala, sindaco di Milano, per l'impegno profuso nel rendere sempre più stretto il legame della manifestazione con il capoluogo e per aver regalato al pubblico della manifestazione una città accogliente e ricca di stimoli e di cultura.