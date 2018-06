Derivati: Corte Conti chiude caso contro dirigenti Mef

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - La Corte dei Conti chiude il caso derivati dichiarando che i contratti stipulati dal ministero dell'Economia e delle Finanze erano legittimi e le scelte compiute dai dirigenti del Mef "giustificabili". E' quanto si legge nella sentenza che chiude la vicenda che vedeva 'sul banco degli imputati' gli ex ministri dell'Economia Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli, l'allora direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via e l'ex responsabile del debito pubblico per il Mef Maria Cannata ,e Morgan Stanley, difesa quest'ultima tra gli altri dall'avvocato Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex presidente dell'Antitrust.