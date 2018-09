Def: Zanda, governo ci allontana da Bruxelles e ci porta a Visegrad

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "La decisione di Di Maio, Salvini e Conte di portare il deficit al 2,4%, e la iattanza con cui lo hanno annunciato, segnano il punto più basso nel rapporto dell'Italia con l'Unione europea. Mai, dai tempi della Ceca e dell'Euratom, l'Italia, paese fondatore dell'Europa unita, si era tanto allontanato dalla comunità dei suoi alleati e partner europei". Lo dichiara Luigi Zanda del Pd. "Adesso dobbiamo temere la reazione dei mercati finanziari che già stamattina hanno segnalato le loro preoccupazioni e il loro allarme. Ma la conseguenza più grave e più pericolosa per l'Italia di questa rottura voluta da Di Maio, Salvini e Conte è di carattere politico e geopolitico: nel momento in cui i cambiamenti epocali e gli assetti del pianeta imporrebbero una sempre maggiore unità dell'Europa, l'Italia si isola guardando non più verso Bruxelles ma verso Visegrad".