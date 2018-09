Def: Uil Veneto, valuteremo gli effetti senza preconcetti

Venezia, 28 set. (AdnKronos) - "Valuteremo con attenzione i provvedimenti, il nostro è un confronto basato sui contenuti e non sui preconcetti". Così Gerardo Colamarco, segretario generale di UIL Veneto, al termine dell'attivo dei delegati provenienti da tutta la regione e riunito questa mattina a Mestre, al quale ha partecipato anche il segretario confederale Domenico Proietti. "Non abbiamo ancora avuto il tempo di esaminare nel dettaglio la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Vogliamo esprimere una valutazione che non sia frutto del ?colore? del governo, ma degli effetti dei provvedimenti che verranno emanati: se essi andranno incontro alle esigenze di chi rappresentiamo (lavoratori, pensionati, categorie deboli) lo diremo con chiarezza", sottolinea.