Def: proposta Tria 2,1% deficit ma per Di Maio e Salvini non basta

Def: proposta Tria 2,1% deficit ma per Di Maio e Salvini non...

Roma, 27 set. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, durante il vertice sul Def, avrebbe aperto alla possibilità di concedere un rialzo del rapporto deficit/Pil per il 2019 al 2,1% rispetto all'1,6% già concordato con l'Europa. Ma, secondo le stesse fonti, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avrebbero tenuto il punto, chiedendo di più. Il vertice al momento è sospeso, Tria ha lasciato palazzo Chigi e non è ancora chiaro se tornerà per la ripresa dei lavori.