Def: Polverini, Conte rassicura ma è smentito dai fatti

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Il presidente Mattarella è sceso in campo ricordando che la Costituzione richiede equilibrio nel bilancio. I principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico sono le linee guida che qualunque esecutivo responsabile deve avere come riferimento. Giuseppe Conte, anche se rassicura tutto e tutti è smentito dai fatti, la manovra è un autentico azzardo che mette tutto sul piatto: reddito di cittadinanza, flat tax, abolizione della Fornero, aumento delle pensione minime. Tutto a deficit e nessun piano di investimento, solo la vana speranza che i consumi ripartano dall'assistenzialismo". Lo afferma Renata Polverini, deputata di Forza Italia. "Lasciando perdere Di Maio che sostiene di aver abolito la povertà, almeno dal premier Conte -aggiunge- maggiore serietà non guasterebbe. Dal premier dimezzato al premier inesistente".