Def: guerra cifre M5S-Lega, spunta tabella con 5 mld nel 2019 per Fornero (2)

(AdnKronos) - Nella tabella in nostro possesso al reddito di cittadinanza vengono assegnati 9 miliardi. Confermati per tutto l'arco del triennio. A questi però andrebbe aggiunto un miliardo da destinare alla riforma dei centri impieghi, fondi 'fuori tabella' come le risorse per le assunzioni delle forze dell'ordine e i fondi per i rimborsi dei truffati dalle banche, che non figurano nella tabella in questione. Sul fronte flat tax, nella tabella vengono assegnati 594 milioni nel primo anno, per poi salire a 1,7 miliardi nel 2020 e 2,2 mld nel 2021. Confermata, numeri alla mano, l'introduzione graduale della tassa piatta.