Def: Di Maio, reddito cittadinanza non per spese pazze

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Il reddito di cittadinanza "si spenderà negli esercizi commerciali italiani, nelle aziende italiane, per i beni di prima necessità. Quindi ci saranno delle spese legate alla necessità dell'individuo, non spese pazze e spese inutili". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta video sul suo profilo Facebook.