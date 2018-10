Def: Cottarelli, reddito cittadinanza come 80 euro Renzi

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Il reddito di cittadinanza e gli 80 euro del governo Renzi sono "abbastanza simili", visto anche che "tutti e due entrerebbero in vigore" a ridosso di elezioni. E' l'opinione di Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, intervenendo a #IdeeItalia, la convention di Forza Italia organizzata a Milano dalla capogruppo azzurra Mariastella Gelmini. Rispetto alla misura del reddito di cittadinanza, Cottarelli evidenzia come "I soldi per fare stare meglio gli italiani vengono dagli italiani, prendendo i soldi a prestito e non tagliando le spese o aumentando le tasse perché questo non si vuole fare. Il reddito di cittadinanza non credo sia un'idea particolarmente brillante", chiosa.