Def: Conte, Moscovici? Manovra non si fa su attese commissari Ue

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Non so cosa si aspettasse Moscovici, e d'altra parte quando ho assunto la responsabilità di governo non ho mai pensato dovessi fare una manovra in base a quel che si aspettava un commissario alle istituzioni europee. Ovviamente siamo per il massimo dialogo, non vedo l'ora di andare a Bruxelles a illustrare la manovra, ne vado fiero e intendo interloquire e coinvolgere anche gli altri leader europei". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte conversando con i cronisti fuori da Palazzo Chigi all'indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento del Def.