Def: Conte, manovra per accelerare discesa debito/Pil

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo lavorato a disegnare la manovra in modo da accelerare la discesa del rapporto debito/Pil in modo consistente nell'arco del triennio". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una nota diramata al termine del vertice a Palazzo Chigi al quale hanno preso parte anche i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.