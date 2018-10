Def: Conte, manovra non cambia, si rafforza con piano investimenti

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "I numeri della Manovra di Bilancio non sono assolutamente in discussione, anzi la manovra stessa si rafforza con il Piano di investimenti per il Paese di cui discuteremo domani insieme alle principali aziende di Stato nel corso della cabina di regia qui a palazzo Chigi?. Lo dichiara il premier Giuseppe Conte.