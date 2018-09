Def: Conte, manovra coraggiosa, è ricetta giusta per crescita

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Abbiamo lavorato molto intensamente nelle ultime settimane per una manovra seria, meditata e coraggiosa: confidiamo che sia la ricetta giusta per la crescita e lo sviluppo sociale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte conversando con i cronisti fuori da Palazzo Chigi all'indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento del Def.