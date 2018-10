Def: Comi (Fi), lavoro è dignità ma Di Maio non può saperlo

milano, 6 ott. (AdnKronos) - "E' matematicamente impossibile che l'Italia possa avere la crescita annunciata dal governo e non si può avere maggiormente a cuore chi preferisce starsene sul divano ricevendo una mancia, piuttosto che dedicarsi alla flat tax e alla crescita. Noi siamo dalla parte del lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è chi come Di Maio non ha mai lavorato e gli farebbe bene anche imparare un po' di umiltà". Così l'eurodeputata di Forza Italia, Laura Comi, intervenendo a '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. "Anche se con la Lega - aggiunge - siamo alleati in tante realtà, non per questo possiamo accettare tutto e neanche la Lega dovrebbe farlo, ad esempio non avrebbe dovuto accettare il reddito di cittadinanza. E' facile parlare alla pancia della gente, più difficile è rivolgersi a cuore e mente delle future generazioni". Questo governo, invece, "deve sempre trovare un colpevole, degli alibi, quando dovrebbe semplicemente prendersi le proprie responsabilità. A noi tocca comunicare e comunicare bene cosa fanno e cosa non fanno, perché siamo opposizione ed è nostro dovere farlo", conclude la Comi.