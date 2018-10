Def: Bellanova (Pd), mi meraviglio di Tria che si presta a operazione inqualificabile

Palermo, 6 ott. (AdnKronos) - "E' un governo che non discute con l'Europa e che insulta e che sta portando l'Italia nel peggior isolamento internazionale. E mi sorprende che un professore come Tria si possa prestare a una operazione così inqualificabile". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex viceministra delle Attività produttive Teresa Bellanova, a margine della Leopolda del Sud in corso a Palermo. Parlando della bocciatura dell'Ue del Def, Bellanova aggiunge: "I rilievi che fa l'Europa sono punti fondamentali per il futuro di questo paese, perché se tu fai una manovra a debito, si può anche fare ma se si investe e si guarda ala crescita, al Mezzogiorno. Se fai una manovra che è solo di mance e assistenziale e dimentichi totalmente il Mezzogiorno, fai una operazione, come il reddito di cittadinanza, senza capire le ricadute negative dello strumento che stai mettendo in campo". "E' l'impianto che non va - dice - Il reddito di cittadinanza svuota strumenti messi già in piedi e che funzionavano come il Rei".