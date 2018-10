Def: Asp, grave aver impedito domande giornalisti

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - L'Associazione stampa parlamentare, in una nota "stigmatizza con forza quanto accaduto questa sera nella sala stampa di palazzo Chigi, al termine del vertice sulla nota di aggiornamento al Def. I giornalisti sono stati convocati in tutta fretta, da alcuni dei portavoce degli esponenti di governo presenti, nella sala di palazzo Chigi dedicata alle conferenze stampa. Con grande sorpresa e disappunto, però, al termine delle dichiarazioni del presidente del Consiglio e dei ministri, non è stato consentito porre alcuna domanda". "Un fatto grave, che non ha permesso ai giornalisti -sottolinea ancora il comunicato dell'Asp- di svolgere appieno la loro funzione di informare su un provvedimento così rilevante e atteso, in Italia e in Europa, come la prossima manovra economica. Ci auguriamo che episodi del genere non si ripetano, così da rendere possibile alla stampa di esercitare compiutamente il suo ruolo, in un rapporto dialettico e corretto con istituzioni e forze politiche".