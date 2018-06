Danza: Bolle presenta OnDance, una grande festa che travolgerà Milano

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - "Da anni sognavo di realizzare una grande festa della danza per celebrare quest'arte cui sono devoto e a cui devo tutto. E quando abbiamo iniziato a sondarne le reali possibilità di realizzazione, ho riscontrato un tale entusiasmo attorno a me che ho capito immediatamente che non sarebbe rimasto a lungo solo un sogno". Così Roberto Bolle, presentando questa mattina a Milano 'OnDance-Accendiamo la danza', una grande festa della danza che, promette l'etoile, "travolgerà la città di Milano". Dall'11 al 17 giugno prossimi, il capoluogo sarà animato da spettacoli, eventi, workshop gratuiti di danza classica, contemporanea e street con maestri di caratura internazionale. Non mancheranno corsi accademici dedicati ai vari generi di danza, laboratori di disegno del movimento, giocodanza e lezioni alla sbarra per tutta la città. Inoltre flash mob, mostre fotografiche e installazioni live, ritrovi notturni di tango, maratone di swing. Una settimana di cultura del ballo, ricca di iniziative non solo per gli appassionati, ma anche per chi semplicemente vuole godersi lo spettacolo o vuole provare a conoscere un mondo variegato e coinvolgente. Uno degli "obiettivi principali del mio percorso -spiega Bolle- è sempre stato quello di portare la danza al maggiore numero di persone: prima con i Gala, poi con la tv e con i social, ed ora con OnDance". Che "non è solo classica, ma abbraccia la danza moderna e la street, il tango e il giocodanza, includendo tutte le discipline preparatorie". E saranno molti i luoghi di Milano che diventeranno palcoscenico nella settimana di OnDance.